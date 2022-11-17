Накануне в беседе с журналистами Зеленский сообщил, что получил определенные сигналы от лидеров других стран о желании России начать переговоры. По словам украинского президента, Киев не хочет иметь отношений с Россией «за кулисами», но готов к публичному диалогу.

«Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну»,— цитирует Зеленского «Украинская правда».

Ранее выступая с видеообращением к участникам саммита «Группы 20″ , Зеленский предложил 10 шагов для восстановления мира в Украине. При этом он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на » с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. . Кроме того, среди условий переговоров с Россией Зеленский назвал гарантии безопасности, радиационную и ядерную безопасность и освобождение всех пленных. (svoboda.org)