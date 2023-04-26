В 2022 году киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана, что еще больше обострило отношения между Баку и Тегераном.

Как сообщает #, об этом говорится в совместном аналитическом отчете Европейского Союза и Совета Европы «Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане“.

В документе говорится, что в прошлом году власти страны выявили источник 25 кибератак. Выяснилось, что 24 из них были совершены из Ирана, а один — из Нидерландов. Таким образом, вопрос кибербезопасности стал одной из самых серьезных проблем и вызовов национальной безопасности Азербайджана.

«В настоящее время соответствующие структуры страны работают над противодействием потенциальным кибератакам со стороны Ирана, а также Армении и России. В первую очередь, о кибератаках сообщила правящая партия «Ени Азербайджан». В ходе расследования было доказано, что IP-адреса хакеров приходятся на Иран. Месяц спустя появились сообщения о том, что интернет-страницы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и одного телеканала также подверглись атаке иранских хакеров», — отмечается в отчете.