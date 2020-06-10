Киану Ривз рассказал, почему согласился сняться в 4 части «Матрицы»

Сценарий Ланы Вачовски впечатлил актера Киану Ривза и убедил его сняться в четвертой части фантастической франшизы «Матрица» (The Matrix). Об этом он сообщил журналу Empire, очередной номер которого поступает в продажу 11 июня.

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и изложила сюжет так, что он нашел горячий отклик в моей душе», — рассказал изданию Ривз. «Такова единственная причина. Изумительно будет снова работать с этой сценаристкой», — добавил актер.

По данным киностудии Warner Bros., в четвертой части франшизы поклонники вновь увидят своих кумиров Ривза и Кэрри-Энн Мосс. С ними также будут сниматься Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и другие.

Мосс, которая воплотила образ Тринити, призналась журналу, что совсем не ожидала продолжения данного проекта. «Я не думала, что это когда-нибудь произойдет. Это ни разу не попадало в мое поле зрения», — сказала актриса. Она также высоко отозвалась о художественных особенностях сценария будущей картины. «Я сочла это настоящим подарком», — добавила Кэрри-Энн, объясняя, почему не смогла отказаться от предложения сняться в «Матрице 4».

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года.(ТАСС)