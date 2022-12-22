Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился в Анкаре с министром окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Муратом Курумом. Как сообщили в пресс-службе министерства, встреча прошла сначала тет-а-тет, затем в расширенном составе.

Гейдаров и Курум выразили удовлетворение успешно продолжающимися стратегическими союзническими отношениями между двумя странами, подчеркнуто, что в рамках этих отношений между двумя министерствами имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей по вопросам безопасности в строительстве. Также на встрече состоялся широкий обмен мнениями между двумя структурами по вопросам ценообразования и контроля в строительстве, повышения качества и безопасности строительства и другим вопросам.

На встрече обсуждались «протокол о сотрудничестве в области строительных работ между правительством Азербайджана и правительством Турции», «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции в области совершенствования нормативов и ценовой системы в строительстве», подготовленный совместно в связи с реализацией «плана действий по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Турции». Эти документы охватывают вопросы сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как совершенствование системы ценообразования в строительстве, контроль в строительстве, оценка и ликвидация ущерба, нанесенного сооружениям и инфраструктуре в результате стихийных бедствий, а также внедрение инновационных технологий в строительстве.