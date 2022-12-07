Ожидается открытие рейсов из Астаны в Баку в период весенне-летней навигации 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Нячанг с 25 декабря, из Астаны в Баку, из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года. Вместе с тем авиакомпания Air Seychelles c 26 декабря планирует открыть рейсы между Казахстаном и Сейшельскими островами по направлению Алматы — Маэ», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время казахстанцы прямыми рейсами могут летать в 29 стран мира.