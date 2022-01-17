Итак, случилось то, что почти полностью исключали многие политические эксперты – Россия таки вывела свои войска из Казахстана. И главный вопрос теперь – почему?

Самолеты с российскими военнослужащими из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинули Казахстан, говорится во вчерашнем сообщении Минобороны России, которое распространило РИА Новости.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — говорится в сообщении министерства.

В общей сложности 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 отправили обратно в Россию личный состав и технику подразделений ВДВ. Они прибыли на аэродромы в Ивановской и Московской областях. После этого российские миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.

Сообщается также, что ранее Казахстан покинули миротворцы из других стран, входящих в организацию. 14 января десять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан. Они вылетели в Минскую область. В места постоянной дислокации также вернулись таджикские и киргизские военные, которые покинули Казахстан тоже в пятницу. Кроме того, самолеты ВКС доставили на родину армянских военнослужащих. «Личный состав и техника миротворческого контингента Республики Армения доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Итак, на кону всё тот же вопрос – зачем было вводить тысячи военнослужащих, тонны военной техники (и всё это по воздуху, с затратами дорогущего авиатоплива), содержать их на территории Казахстана, чтобы уже через неделю объявить отбой и всё с теми же затратами вернуть назад? Что это было? «Разведка боем»? Своеобразные учения ОДКБ в «реальной обстановке»? Ведь действительно многие политологи на постсоветском пространстве уже сокрушались, мол, всё – потерян Казахстан, ушел под российскую оккупацию. Так что же произошло на самом деле?

Своими мыслями на сей счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Пока рано давать окончательную оценку событиям в Казахстане, но некоторые выводы уже можно сделать: Россия, с одной стороны, испытала на практике собственный ОДКБ, который, что не секрет, является ее непосредственным политическим инструментом. А также проверила лояльность «партнеров» в деле. С другой стороны, Казахстан очнулся и понял, что их настоящий «Елбасы» сидит не в Нур-Султане, а в Москве, что полностью развеяло их пестрые иллюзии.

После таких впечатляющих результатов Кремль, естественно, позаботился о сохранении лица и начал вывод войск.

Что касается Запада, который за последние 30 лет вложил довольно крупные инвестиции в автократический Казахстан, последние события наглядно показали, что его ресурсы тоже не «резиновые». Его бездействие в некотором роде является продолжением афганского процесса, который американцы просто бросили на произвол судьбы. Однако у Запада свое «Ватерлоо» впереди, и оно связано с Украиной. Если Запад не сможет защитить Украину, то это ему дорого обойдется. Негативные последствия падения Украины расползутся по принципу домино по всему постсоветскому пространству, что в конечном итоге сделает его послушным Кремлю. Такое обстоятельство заставит замолкнуть и похоронить прозападные устремления Грузии и Молдовы. Это также станет началом большой головоломки для стран Балтии и Польши, которые фактически «стоят в очереди».

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Вопрос о том, зачем вводили и зачем выводят войска ОДКБ, никак нельзя рассматривать в отрыве от общего хода событий как в самом Казахстане, так и в мире. Для начала, давайте определимся с природой того, что произошло в Казахстане. Думаю, сегодня мы уже можем точно говорить о том, что в Казахстане произошел транзит власти. То есть, в какой-то момент Нурсултан Назарбаев, человек, который на протяжении более чем тридцати лет контролировал в стране всё или почти всё, оказался недееспособен (по каким причинам, мы гадать не будем) и встал вопрос о том, каким будет центр принятия решений после Елбасы. Понятно, что внутри правящей элиты началась борьба за власть, внешние проявления которой мы и наблюдали все эти дни. Закончилась ли эта борьба сегодня, сомневаюсь, скорее всего эта борьба продолжится, но уже в более спокойных формах. То, что мы имеем сегодня, это результат внутриэлитного консенсуса на данный момент времени.

На вопрос, причем тут ОДКБ, может быть сразу несколько ответов, от своеобразного подтверждения поддержки РФ легитимности власти Казахстана и сигнала о лояльности президенту Токаеву для колеблющихся политических групп, до удачной попытки самого президента Токаева предотвратить (прекратить) внешнее вторжение той же РФ. Надо признать тот факт, что мы все очень плохо знаем внутриполитическую кухню Казахстана — кто с кем борется, и кто с кем дружит в Москве (помним, что у Кремля есть много башен), так что описать в деталях весь процесс достаточно сложно. Да думаю, что в этом и нет необходимости. Главное мы все-таки знаем — транзит власти прошел очень негладко, влияние Москвы на власти Казахстана, которое и до этих событий было достаточно высоко, увеличилось. Это не значит, что Казахстан потерял суверенитет, но возможности для внешнеполитического маневра у властей Казахстана сократились. Борьба как внутри властной элиты, так и за влияние на Казахстан продолжится.

А что касается вывода войск ОДКБ, здесь всё достаточно объяснимо — без этого властям Казахстана было бы невозможно хоть как-то успокоить общественное мнение, да и международные партнеры, от Китая до США, не поняли бы того, что российские войска остались контролировать все ключевые объекты в стране, в которую были вложены десятки миллиардов их инвестиций.

Кстати, то, что всё идет не совсем по сценарию Москвы, понятно хотя бы по тому, что власти России распорядились приостановить импорт живых животных и мяса, а также других продуктов животноводства из Казахстана. Впрочем, кто-то может верить, что во всем виноват ящур, хорошо знакомый нам по фильму «Кавказская пленница».