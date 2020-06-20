Казахстан возобновляет международные рейсы

С 20 июня Казахстан возобновляет рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и другие страны. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, с 20 июня 2020 года поэтапно будет возобновлено международное авиасообщение из Казахстана в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Было сформировано предварительное расписание международных рейсов, которые будут выполняться согласно официально опубликованному расписанию на сайтах авиакомпаний. При этом отмечалось, расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями.

Согласно фактическому расписанию на сайте международного аэропорта Алматы, сегодня казахстанцы уже смогут вылететь в Анталью (Турция) и Дубай (ОАЭ), а завтра из Алматы также можно будет вылететь в Стамбул и Анталью. Согласно онлайн-табло аэропорта Нурсултан Назарбаев, сегодня также есть рейсы из Дели и Стамбула.

В конце мая председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев сообщил, что Казахстан прорабатывает вопрос поэтапного возобновления международного авиасообщения. Уточнялось, что в первый этап вошли такие страны, как: Китай, Южная Корея и Азербайджан, во второй этап — Турция, ОАЭ, Германия, Таиланд и Чехия

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

В Казахстане с 25 мая восстановлены все внутренние перелеты.