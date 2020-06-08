Каскадер Киану Ривза подтвердил слухи о нем

Каскадер Киану Ривза Джереми Фрай подтвердил, что все хорошие слухи о нем — правда, передает Zerkalo.Az со ссылкой на Газета.ру.

Фрай заменял Ривза в трюковых сценах кинофраншизы «Джон Уик». «Он щедрый, самоотверженный, он неустанно работает. Все хорошее, что вы о нем могли слышать, правда на 110%», — цитирует каскадера Cinema Blend.

Киану Ривз, по словам Джереми Фрая, иногда выполняет трюки самостоятельно, но вовремя уступает работу профессиональным каскадерам.

Ранее американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части «Джона Уика» из-за пандемии коронавируса. Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года вместо запланированной даты — 21 мая 2021 года.