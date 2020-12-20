«Карлов университету» преподнесен цветок «хары бюльбюль»

Ботаническому саду «Карлов университета» в столице Чешской Республики Праге подарен цветок «хары бюльбюль», сообщает в воскресенье Trend.

Передача чешским ботаникам цветка «хары бюльбюль», привезенного из Азербайджана по инициативе активистов диаспоры Шебнем Асадовой и Румии Али, состоялась в рамках церемонии почтения памяти известного азербайджанского ученого-биохимика, заслуженного деятеля науки, профессора Акифа Гулиева, удостоенного золотой медали «Карлов университета».

В мероприятии, проведенном по инициативе нашего соотечественника Эльдара Велиева, проживающего в Чешской Республике, приняли участие директор Ботанического сада университета Ладислав Павлата, научные работники биологического факультета и коллеги покойного профессора – доктора наук Владислав Шватора и Милан Кафтан, куратор Ботанического сада Томаш Прохазка, представители азербайджанской общины Эмма Лазар и Хадиджа Алиева.

Директор Ботанического сада Л.Павлата поблагодарил гостей и пообещал, что коллектив сделает все возможное, чтобы цветок прижился.

Выступая на мероприятии, Э.Велиев и В.Шватор подробно рассказали о заслугах профессора Акифа Гулиева в налаживании и развитии связей между двумя странами в области науки и образования, сотрудничестве в совместных исследованиях, организации поездки чешских исследователей в Азербайджан при посредничестве азербайджанского ученого.

Дочь профессора Наиля Абдуллаева, примкнув к участию в мероприятии посредством видеосвязи, выразила признательность за почтение памяти ее отца и подчеркнула, что приложит все усилия для продолжения его дела.

Напомним, что в 1967-1968 годах профессор Акиф Гулиев, обучаясь в аспирантуре, получал образование и в «Карлов университете» в Чешской Республике. В 1972 году по инициативе А.Гулиева было подписано первое соглашение между этим университетом и Бакинским государственным университетом. Известный ученый-биохимик скончался 19 июля 2020 года.