Карлес Пуйоль: «Барса» без Месси немыслима»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о своем отношении к возможному уходу форварда «блауграны» Лионеля Месси в другой клуб.

«Я как болельщик «Барсы» не хочу, чтобы Месси уходил. «Барса» без него немыслима. Но такие вещи [как уход из клуба] – это часть футбола.

Месси мотивирован, и мы надеемся, что он будет выступать так же, как и всегда. Из-за его игры этого хотят не только фанаты «Барсы», но и любители футбола по всему миру», – сказал Пуйоль на мероприятии, организованном La Gazzetta dello Sport.

| 2020-10-12T21:44:39+04:00 12 октября 2020, 22:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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