Карантинный режим в Азербайджане продлен до 31 января 2021 года.

С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года в стране будет применен ужесточенный особый карантинный режим.

Будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков).

В этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме «онлайн» либо доставки.

На всей территории Азербайджана в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06.00 31 января 2021 года.