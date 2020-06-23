Карантинные меры вновь ужесточены в двух округах на западе Германии

В округе Гютерсло на западе Германии ужесточаются карантинные меры из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2на скотобойне компании Tönnies. Об этом объявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет во вторник, 23 июня. По его словам, локдаун будет введен в Гютерсло на неделю, до 30 июня, но может быть продлен.

Согласно решению правительства региона, в Гютерсло снова будут запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закроются кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны останутся открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены. Это первый случай, когда на территории Германии почти полностью возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях.

Спустя несколько часов земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман объявил о введении локдауна также в соседнем с Гютерсло округе Варендорф. (DW)