Карантин из окна моего дома: в Азербайджане стартовали конкурсы, победителей ждут ценные призы

Карантин и самоизоляция вследствие распространения Covid – 19 позволят творческим людям проявить себя в полной мере благодаря новым проектам и акциям, объявленными на этой неделе в Баку.

Корреспондент # подготовил подборку самых актуальных творческих конкурсов, победителям которых обещаны призы и вознаграждения.

Министерство культуры и портал «Kreativ Azərbaycan» дали старт проекту «Evdə qal — evdə yarat».

Организаторы напомнили, что лучшие музыкальные, литературные творения и шедевры мирового искусства были созданы дома. «Находясь дома, давайте приложим усилия в борьбе с коронавирусом с помощью творческого подхода, сосредоточившись на позитиве!», — заявили создатели проекта, отмечая, что участие в конкурсе даст шанс выиграть ценные призы.

Условия очень просты: от участников требуется опубликовать свою творческую работу на своей странице в соцсети Facebook, сопроводив публикацию хэштегом #evdəqalevdəyarat, тагнуть, предварительно лайкнув страницу Kreativ Azərbaycan и дожидаться 30 апреля, когда организаторы подведут итоги. Победителями будут признаны те участники, чьи работы соберут наибольшее количество лайков от пользователей соцсети.

Очередной конкурс объявили в Объединении фотографов Азербайджана. Любителей фотографии, а также профессионалов, приглашают принять участие в конкурсе «Оставайся дома и фотографируй». Участники должны отразить в своих кадрах одну из предложенных организаторами тем: «Карантин из окна моего дома», «Портрет», «Моя семья», «Натюрморт» и др. Принимаются как одиночные, так и серийные снимки, сделанные с помощью фотоаппарата или мобильного телефона. Фотографии следует отправлять на электронный адрес [email protected] Срок подачи конкурсных работ – до 26 апреля. Победителей ждут призы и дипломы.

Главное Управление по культуре города Баку запустило новый челлендж — «şeirdepozitivol».

Как рассказали # в управлении, по причине того, что в этом году из-за угрозы эпидемии коронавируса невозможно отпраздновать всеми любимый и красочный праздник Новруз народными гуляниями так, как отмечали его тысячелетиями, на основе устоявших обычаев и традиций, было решено приобщить азербайджанцев всего мира, деятелей культуры и искусства к челленджу «Şeirdepozitivol».

«Находясь дома, каждый желающий может выразить свою солидарность и сплоченность, прочитав стихи и пригласив присоединиться к челенджу своих друзей», — подчеркивают организаторы акции. Участие в акции – свободное, призы не предусмотрены.

«Вечный бакинец», актер легендарной команды КВН «Парни из Баку» также не остался в тени происходящего и объявил на своей странице в Instagram собственный конкурс под названием «Карантин»:

«Многие из нас стали невольными затворниками и почти все время проводят дома. Предлагаю всем желающим воспользоваться этим моментом и стать участниками моего конкурса. Что для этого надо? Только ваше желание и ваша креативность и одно условие – ролик не должен быть больше 1 минуты. Снимайте смешные ролики и отправляйте в мою «личку» на Instagram. Самые удачные ролики я буду выставлять на своей странице. А победителем станет тот, чей ролик наберет больше всех лайков. По окончании карантина этот человек получит от меня ценный приз! Придумывайте, творите, снимайте, шутите!», — обратился к своим подписчикам Бахрам Багирзаде.