Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту поставок тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской военной агрессии. «Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, — в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия», — заявил он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг, 19 мая.

По словам главы немецкого правительства, он, как и остальные, испытывает обеспокоенность в связи с продолжающейся войной в Украине. «Всех нас объединяет общая цель — не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять», — подчеркнул он.

Шольц также указал, что его правительство поддерживает Украину, в том числе, в сфере обороны — «обдуманно, взвешенно и в тесной координации на международном уровне». Германия не будет в этом вопросе действовать в одиночку, и не предпримет ничего, что приведет к тому, что НАТО станет одной из сторон данного конфликта, отметил германский канцлер. (DW)