Рэпера Канье Уэста отстранили от участия от музыкальной премии «Грэмми» за неподобающее поведение в интернете, сообщает The Guardian.

Решение было принято после того, как Instagram отстранила исполнителя от публикаций в соцсети на 24 часа. Как пояснили этот шаг в администрации платформы, контент на странице исполнителя нарушал политику соцсети «в отношении разжигания ненависти, издевательств и домогательств». Издание уточняет, что комик Тревор Ноа раскритиковал посты Уэста о его бывшей жене Ким Кардашьян, рэпер же ответил на это «расистским оскорблением». Также Уэст публиковал много язвительных постов про комика Пита Дэвидсона, который сейчас встречается с Кардашьян. В частности, он заявлял, что опасается, как бы новый избранник Ким не «подсадил» ее на наркотики (Дэвидсон признавался, что употреблял марихуану. — прим. ред.).

Представители Уэста сообщили, что не удивлены решением отстранить музыканта от участия в «Грэмми». В этом году он был претендован на пять номинаций. Музыкант уже имеет 22 «Грэмми». (Газета.Ру)