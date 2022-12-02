Рэпер Канье Уэст продолжает высказывать свою альтернативную цивилизованной точку зрения. На этот раз он встретился с конспирологом Алексом Джонсом.

На встрече также присутствовал сторонник белого превосходства Ник Фуэнтес, с которым Уэст недавно обедал у Трампа в поместье.

Бывший муж Ким Кардашьян явился в маске, полностью закрывающей лицо, и сообщил, что он уважает Гитлера за многое.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: вы можете любить нас, и вы можете любить то, что мы делаем с вами, и вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии. Но этот парень Гитлер, который изобрел шоссе и изобрел тот самый микрофон, который я использую как музыкант, вот о нем нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Я покончил с этим. В каждом человеке есть что-то ценное», — сказал Уэст.

Микрофон, кстати, изобрел в 1877 году еврей из Германии Эмиль Берлинер, а вот первое скоростное шоссе появилось в США.

Канье Уэст также сообщил, что он на стороне Путина в войне. (israelinfo.co.il)