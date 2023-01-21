68-летний чешский политик, бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты страны Андрей Бабиш рассказал, что его жене пришло анонимное письмо с угрозами. Бабиша, который пожаловался на анонимку, цитирует новостной портал idnes.cz.

По словам Бабиша, охранники передали ему адресованный жене Монике конверт утром 21 января. «В нем находился боевой патрон и анонимное письмо, полное оскорблений. Я немедленно уведомил об этом полицию, которая начала расследование», — сказал Бабиш, поблагодарив правоохранителей за оперативную реакцию на угрозы его семье.

В первом туре президентских выборов в Чехии победил отставной генерал Петр Павел. Он собрал 35,4 процента голосов избирателей, а Бабишу досталось 34,99 процента от общего числа голосов.