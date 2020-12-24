Канадский астронавт отправится к Луне

Канада впервые отправит астронавта на лунную орбиту в рамках американской миссии, запланированной на 2023 год, сообщил, как информирует Голос Америки, министр инноваций Навдип Бэйнс, объявив об официальном соглашении с Вашингтоном.

Ранее в этом месяце вице-президент США Майк Пенс сообщил состав группы из 18 человек, которые могут отправиться на Луну в рамках программы НАСА «Артемида», участницей которой теперь является Канада.

Цель «Артемиды» – отправить несколько экспедиций на Луну.

Канадский астронавт, имя которого пока не названо, примет участие во второй экспедиции, которая, как планируется, совершит полет вокруг Луны в ходе 10-дневной миссии в 2023 году.

«Все взгляды будут обращены на небо, когда один из наших астронавтов станет первым канадцем, который совершит полет вокруг Луны», – заявил Бэйнс на пресс-конференции.