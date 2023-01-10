Канада закупит в США системы ПВО NASAMS и передаст их Украине. Об этом сообщила у себя в Твиттер министр обороны Канады Анита Ананд.

«Системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Потому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине», – сообщила она.

Министр отметила, что это будет первая система ПВО, переданная Канадой для нужд украинской армии. Выбор именно системы NASAMS она объяснила высокими показателями эффективности. (УНИАН)