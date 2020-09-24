Канада выразила сожаление инаугурации Лукашенко

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава выражает сожаление в связи с инаугурацией президента Беларуси Александра Лукашенко «после фальсифицированных выборов». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам министра, у Лукашенко отсутствует легитимность демократического избранного главы государства.

«Канада призывает к свободным и честным выборам. Мы координируем с международными партнерами надлежащий ответ», — написал Шампань.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования. (Газета.Ру)