Власти Канады включили еще 8 физических лиц и 2 юридических лица в список санкций в отношении Ирана.

Как передает # cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МИД Канады.

Новые фигуранты, по мнению Оттавы, ответственны за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране и на северо-западе Ирана и причастны к производству БПЛА и баллистических ракет в Иране.

В санкционный список внесены командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране Хасан Хассанзаде, командующий силами КСИР в провинции Ардебиль Голамхоссейн Мохаммади Асл, заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан, начальник полиции Тегерана Аббас-Али Мохаммадиан, управляющий директор компании Qods Aviation Industries Гассем Дамавандян, директор иранской Организации аэрокосмической промышленности Надер Хун Сиаваш.