Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — сказал он. По его словам, испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия). «Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что 13 мая Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.