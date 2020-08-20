Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов

Демократическая партия Соединенных Штатов утвердила своим кандидатом в вице-президенты страны на предстоящих выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Данное решение было принято на Национальном съезде демократов.

Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента стала женщина, которая не является представительницей белого населения страны.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. От демократов на пост главы государства баллотируется Джо Байден. Ему будет противостоять действующий президент США — республиканец Дональд Трамп.