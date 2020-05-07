Как сельди в бочке: риск заразиться в автобусе увеличивается в 100 раз

Карантин внес существенные изменения в деятельность многих сфер, в том числе транспортной. Так, на фоне распространения коронавируса в конце марта было закрыто метро, и срок возобновления его работы зависит от решения Кабинета министров. Вместо него курсируют экспресс-автобусы по маршрутам линий метро, и все те, кто раньше пользовались подземкой, пересели на наземный транспорт.

Несмотря на то, что число автобусов увеличили, их все равно слишком мало, ведь пассажиров с каждым днем все больше. Как следствие, толпы людей на остановках, а в автобусах не протолкнуться. В начале экспресс-автобусы брали лишь определенное количество пассажиров, причем сидеть можно было только по одному. Но это продолжалось недолго. Сейчас общественный транспорт может стать одним из основных рассадников вируса.

Руководитель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов считает, что закрывать метро на период карантина не стоило. Метрополитену, как заявил он # было бы проще контролировать число входящих людей, ведь там есть полицейские, работники подземки.

«Например, в США перед практически каждым магазином сейчас очередь, внутрь впускают столько людей, чтобы можно было сохранить социальную дистанцию между ними. Примерно по той же схеме можно было организовать работу метро. Есть мнение о том, что в метро больший риск заразиться, ведь это замкнутое пространство. Но там хорошая вентиляция, и если включить ее на полную мощность, можно минимизировать риски. Метро строилось и как бомбоубежище, и рассчитано на большое количество людей»,– сказал он.

В любом случае транспортом пользуется одно и то же количество людей, и если один вид транспорта убрать, то на другой значительно усилится нагрузка. Лучше бы, как считает специалист, увеличили количество вагонов и уменьшили интервал прибытия поездов.

По словам эксперта, конечно, никто не будет это делать, если карантин снимут в ближайшее время. Но никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не будет ли очередных волн заражения, потому следует быть готовыми ко всему и сделать правильные выводы.

Что касается автобусов, то, как отмечает Мамедов, один автобус может заменить 100 легковых машин, и риск заразиться тоже увеличивается в 100 раз.

«По моему мнению, надо стимулировать людей пользоваться личным транспортом, но так, чтобы они не только ездили на нем сами, но и развозили членов своих семей или коллег. Эти люди все равно живут или работают в одном и том же помещении. В случае, если обладатели «железных коней» будут подвозить еще кого-то, риск заболеть у тех людей снизится по сравнению с автобусом где-то в 25 раз. А ведь цель внедрения всех ограничительных мер – именно сведение риска заражения COVID-19 к минимуму. Но водителей надо как-то стимулировать, например, понизить для тех, кто подвозит коллег, стоимость автострахования. Также необходимо создавать бесплатные паркинги»,– считает эксперт.

Говоря об экспресс-автобусах, Мамедов рассказал, что в Баку раньше наряду с обычными электричками, ходили экспресс- электрички, останавливавшиеся только в определенных зонах Абшерона. Они делали гораздо меньше остановок. И именно они были набиты битком, потому что люди выбирали поездку именно на них. Та же история сейчас с экспресс-автобусами. Люди ждут их иногда по двадцать минут, а потом набиваются в салон, как сельди в бочке.

«О какой социальной дистанции в автобусе в такой ситуации может идти речь? Водитель не в состоянии в одиночку контролировать поток пассажиров, да и не будет он это делать. Должны быть только сидячие места, но автобусам невыгодно возить так мало пассажиров. Все автобусы,– говорит эксперт,– принадлежат частным компаниям, а не государству, как это было в советское время. Потому, главное для них – прибыль».

Коронавирус, по его словам, можно сравнить с радиацией. Его не видно, и люди быстро перестали видеть в нем угрозу. Тем не менее, правила есть правила, и их должны соблюдать все – водители, владельцы автобусных компаний, пассажиры.

Комментируя вопрос о возможных штрафах за не ношение пассажирами медицинских масок, Мамедов отметил, что не верит в то, что простая маска может защитить от вируса. Она неплотно прилегает к лицу, оставляя по бокам щели. Другое дело – респираторы.

Вообще, это сложный вопрос, подчеркивает эксперт. С одной стороны, непонятно основание для штрафа, если человек едет в автобусе без маски. У нас нет чрезвычайного положения. С другой, очевидно, что людей стараются защитить таким образом.

«Желание защитить водителей, установив прозрачные перегородки, тоже понятно, ведь у них риск заразиться особенно велик, но чтобы это имело смысл ограждение должно быть герметичным. Проще,– считает Мамедов,– выдавать водителям респираторы с высоким уровнем защиты и контролировать их использование».

Эксперт подчеркивает, что нужна логистика транспортных потоков, в частности, следует в часы пик пускать по маршрутам больше автобусов. Необходимо также учитывать пробки, заторы, ведь сейчас машин на дорогах стало почти столько же, сколько и до карантина. В связи с этим надо увеличить количество полос движения.