Как российская пресса заметила Саркисяна…

В Армении внеочередные парламентские выборы неизбежны – пожалуй, таково мнение подавляющего большинства политических наблюдателей.

В принципе, и нам хотелось бы присоединиться к подобным прогнозам, но есть некоторые детали, которые сдерживают нас от поспешных решений.

Во-первых, внеочередные парламентские выборы вовсе не единственный сценарий, высказанный правящей пашиняновской властью. Например, на днях Никол Пашинян озвучил другое предложение – он предлагает осенью провести референдум по основам конституционного строя страны, т.е. расширить полномочия президента.

Тут заметим, что политические аналитики и политологи затрудняются комментировать это предложение Пашиняна, потому что последний, как известно, не является президентом, и этот сценарий можно истолковывать только так: армянский премьер не прочь стать и президентом.

Во-вторых, количественная сторона акций протестов оппозиции, как правило, преувеличивается. Несколько тысяч, примерно, 2000-3000 протестующих, – пожалуй, реальные оценки арифметических показателей акций. Армянские СМИ сами утверждают, что сторонников Никола Пашиняна гораздо больше.

В-третьих, не политическое прошлое, не настоящие предложения Кочарянов и Саргсянов не привлекают среднестатистического армянина. Фамилия Кочаряна фигурирует в событиях 2008-го года и, если покопаться в прошлом, он по уши в политической грязи, т.к. это настоящий политический преступник. Саргсян не сопротивлялся требованиям революции, но у армянского избирателя была достаточно возможности и времени, чтобы как следует узнать его. Кроме того, этот политический триплет (вместе с Вазгеном Манукяном) ничего нового не предлагает, т.к. они не осмеливаются выступать против ноябрьского и январского соглашений по Карабаху, потому как опасаются политического гнева Кремля. «Доработать» ноябрьское соглашение – таково предложение Р.Кочаряна. А среднестатистический армянин не глухой и не слепой, он понимает, что детали карабахского процесса следует искать не в заявлениях Кочаряна, Саргсяна и Манукяна, а в вступлениях В.Путина или С.Лаврова. Последние же неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

Последние события показывают, что армянское общество вовсе не одержимо идеей аннексировать Нагорный Карабах, — нет, подавляющее большинство людей думает о судьбе своих детей, о работе и нормальной жизни. Те же последние карабахские события убедительно показали, что армянским сказкам и небылицам о «великой Армении» не суждено сбыться.

Но тут есть один момент. К сожалению, с российской стороны поступают не только однозначные заявления по поводу принадлежности Карабаха, нет, делаются попытки, чтобы, как говорится, приободрить армян, внушить им «идею» о том, что все это временное явление, у армян есть шанс, чтобы взять реванш!

Надо сказать, часть армян еще верит подобным сказкам некоторых российских политологов и политиков, в противном случае, акции протеста армянской оппозиции вообще не состоялись бы…

Делая подобные попытки, некоторые российские политологи и журналисты на днях открыли для себя президента Армена Саркисяна («Третий путь или звездный час Саркисяна»). По мнению, этих аналитиков у армян и Армении есть третий путь, и «прокладывать» его может нынешний президент Армен Саркисян.

В прошлых статьях мы также не раз отмечали, что А.Саркисян вовсе не является тем тривиальным человеком, которого представляют пресса и отдельные аналитики – нет, он умеет вести свою, собственную игру. Но пока он является политиком – одиночкой и в самой Армении пока никто не рассматривает его кандидатуру на пост лидера нации или государства. Думается, что многое разрешится после решения вопроса о начальнике генерального штаба армянской оппозиции. Когда мы писали эти строки вопрос пока оставался нерешенным. Но понятно, что, если А. Саркисян решит этот вопрос в пользу армии, отношение последней к нему кардинально изменится, а это в свою очередь может кардинально изменить политическую ситуацию в Армении…

P.S. Как стало известно сегодня утром, глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.