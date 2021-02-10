Как Путина с Трампом не соединили

Бывший президент США Дональд Трамп покраснел, когда узнал о пропущенном звонке от главы России Владимира Путина после его инаугурации в январе 2017 года, и отчитал подчиненных. Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на фильм «Би-би-си».

Находящаяся тогда на посту руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл призналась, что в тот день Трамп вышел из себя.

«Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?», — процитировала Хилл бывшего американского лидера.

По ее словам, за мгновение до того, как Трампу сообщили о пропущенном звонке, присутствующая тогда в Белом доме премьер Великобритании Тереза Мэй (2016 — 2019 гг.) спросила президента, разговаривал ли он с Путиным.

Тогдашний посол Соединенного Королевства в Вашингтоне Ким Дэррок, который был свидетелем разговора, уточнил, что Мэй намеревалась обсудить российского президента с Трампом и поделиться своим мнением о нем.

Дипломат рассказал, что Трамп гневно заявил тогда, что не может поверить в то, что президента России с ним не соединили.

«Путин — единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок», — сказал экс-президент США тогда Мэй. (Газета.Ру)