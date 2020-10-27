Как граждане могут получить открытую информацию?

Сегодня концепция открытых данных, которая является одной из основных средств организации общественного контроля, прозрачности и подотчетности, а также участия общественности, получает все большее распространение в мире.

Что такое концепция открытые данные (open data)?

Концепция открытых данных отражает идею о том, что определенные данные могут быть прочитаны, обработаны и использованы техническими средствами без ограничения авторским правом, патентами и другими механизмами контроля. Вы можете освободить свои данные от ограничений авторского права с помощью бесплатных лицензий, таких как Creative Commons. Если какая-либо база данных не является общественным достоянием или не связана лицензией, разрешающей свободное использование, она не считается открытой, даже если она размещена в Интернете в удобочитаемой форме с помощью технических средств.

Растущая популярность идеи открытых данных со второй половины 2000-х годов в первую очередь связана с запуском государственных инициатив, таких как Data.gov. Открытые данные подразумевают такие понятия как открытый исходный код, так и открытый контент, а также открытый доступ. Сторонники открытых данных считают, что ограничения противоречат общественным интересам, и выступают за неограниченный и свободный доступ к публичной информации. Также важно, чтобы данные были доступны без последующих требований авторизации, хотя можно лицензировать способы многократного использования, такие как создание продуктов из базы данных.

Партнерство Открытого правительства и Open data

Исходя из концепции открытых данных, расширение содержания обязательств государственных органов и компаний, выполняющих функции по раскрытию информации, имеющей общественное значение, сыграло важную роль в расширении организации общественного контроля, прозрачности и подотчетности, участия общественности. Для деятельности, исследований очень важна доступность соответствующей информации. Раскрытие такой информации и ее размещение в открытом доступе в удобочитаемой форме с помощью технических средств повысило ответственность государственных органов и компаний, а также компаний, выполняющих публичные функции. Это сделало их более ответственными и подотчетными. Одна из основных задач Международной инициативы по партнерству с открытым правительством сделать правительства более открытыми, прозрачными и подотчетными. Одним из способов реализации этой идеи является реализация концепции открытых данных на практике.

Портал OPENDATA.AZ в Азербайджане

Азербайджанская Республика присоединилась к Партнерству открытого правительства в 2011 году. Присоединяясь к Партнерству «Открытое правительство», правительство Азербайджана намеревается улучшить свою деятельность для продвижения открытого правительства и повышения прозрачности, способствовать обмену опытом в этой области и присоединиться к международным усилиям.

«Национальный план действий по продвижению открытого правительства на 2012-2015 годы» был утвержден Указом президента Азербайджана № 2421 от 5 сентября 2012 года. Основные принципы и ценности Национального плана действий были связаны с повышением прозрачности деятельности государственных органов в Азербайджанской Республике, улучшением подотчетности, расширением участия общественности и внедрением новых социальных технологий. «Национальный план действий по развитию открытого правительства на 2016-2018 годы», утвержденный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики от 27 апреля 2016 года, также предусматривает реализацию мер по развитию открытых государственных баз данных.

Азербайджан уже сделал первые шаги в этом направлении. В рамках инициативы «Открытое правительство» портал OPENDATA.AZ был создан как элемент электронного правительства. Через портал OPENDATA.AZ общественность может легко найти, загрузить и использовать набор данных, созданный государственными органами. Портал содержит описание набора данных государственных органов, а также информацию о том, как найти доступ к набору данных и дополнительным инструментам. Список данных и наборов данных постоянно обновляется.

Цели портала — обеспечить легкий доступ к открытым данным, создать добавленную стоимость, поощрить инновационные идеи, облегчить анализ и исследования, а также повысить эффективность и действенность государственных учреждений. На портале собраны открытые данные 42 организаций в 19 категориях.

Эта статья опубликована в рамках проекта просветительской кампании «Информированный гражданин», финансируемого Советом государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики и реализуемого общественным объединением социальных исследований «Толерантность».