Как долго будет продолжаться хаос в Карабахе — комментирует эксперт

Многие вопросы присутствия и деятельности миротворческой миссии в Нагорном Карабахе будут решаться ситуативно, считает политолог Ильгар Велизаде, комментируя встречу глав МИД Турции и России в Сочи.

Изначально нужно сказать, что российско-турецкие отношения охватывают большой спектр вопросов, касающихся различных регионов, но, конечно же, сейчас речь идет о нашем регионе.

«Однако, нужно рассматривать регион в контексте геополитических изменений в глобальном масштабе. Это также касается и экономических вопросов между странами. Турция и Россия являются главными торгово-экономическим партнерами, и по итогам прошлого года общий товарооборот составил около 21 млрд долларов. Такой масштаб товарооборота, естественно, сказывается и на политических взаимоотношениях между странами, да так, что им просто не выгодно конфликтовать друг с другом», — сказал он.

Эксперт добавил, что хотя на какой-то период потребление российского газа в Турции упало, сейчас уже Россия вновь начинает занимать прежние позиции на этом рынке.

«Нужно понимать, что оценки некоторых экспертов – это не более чем фантастика. Реальные процессы развиваются ровно наоборот, оба государства нацелены на углубление своих экономических и политических связей. Другими словами, и Турция нуждается в России из-за давления Запада, и Россия нуждается в Турции по многим экономическим и политическим вопросам», — сказал он.

Велизаде добавил, что Турция в этом году начнет геологическую работу на шельфе Черного моря, в чем может пригодиться российский опыт, и российские компании могут быть заинтересованы в сотрудничестве. К примеру, «Газпром» уже изъявил желание участвовать в этих проектах, были сообщения, что «Лукойл» уже ведет переговоры.

«Поэтому не стоит думать, что Чавушоглу и Лавров в Сочи обсуждали только этот наблюдательный центр в Агдаме и Карабах. Стороны обсуждали и Ливию, и Сирию, тем более, что сейчас в Идлибе идут очень сложные процессы. В этом свете можно лишь сказать, что Турция и Россия в нашем регионе дополнительной головной боли не хотят. Ни Турция, ни Россия не хотят сталкиваться и обострять отношения, потому что это дополнительные риски и никому это не нужно. У обоих государств есть масса других проблем, и обострение отношений может вызвать абсолютно бессмысленное противостояние», — подчеркнул он.

По словам политолога, обострения отношений и создания напряженности между странами могут хотеть Соловьевы, Затулины, Амбарцумяны.

«Это их психологические проблемы, а реальная ситуация совершенно другая. Моделируются новые ситуации и новые возможности для углубления взаимоотношений. Да, есть риски, и никто не отрицает их, но эти проблемы создают деструктивные силы, такие, как некоторые армянские политики, которые пытаются проводить свою линию. И в Турции, и в России это прекрасно понимают, потому что разведка работает и все знают, откуда уши растут», — сказал аналитик.

Комментируя ситуацию вокруг карабахских проблем, аналитик сказал, что для Азербайджана сейчас наиболее остро стоящие вопросы – это действия миротворцев и почему турецкие миротворцы еще не приступили к работе.

«Думаю все эти вопросы были обсуждены на этой встрече. Наблюдательный центр для работы турецких миротворцев еще не построен. И на сегодня точные функции этого центра пока не оговорены. Мы можем лишь предполагать и анализировать. Возможно, мы увидим симбиоз сирийского варианта совместного патрулирования и организацию наблюдательных пунктов. Российская сторона пока против такого сценария, но турецкая сторона настаивает на этом и переговоры идут не только на уровне глав МИД, но и по линии Минобороны, и даже на уровне президентов двух стран», — сказал эксперт.

Политолог сказал, что и Москва, и Анкара понимают критичность ситуации, и турецкая сторона недавно высказала свое мнение по событиям в Гадруте.

«Я бы очень осторожно относился к заявлениям, что российская сторона потворствует этим силам в лесах и горах, поскольку тут есть и риски для российской стороны. Сейчас в Армении очень большая неразбериха, непонятно, кто принимает решение, сейчас еще Баласанян вступил в игру, говорят, что между ним и Арутуняном есть серьезные противоречия, одним словом — там один хаос. В этой мутной воде каждый пытается поймать свою рыбку. Но этот хаос пока временный, скажем поствоенный, совсем скоро все будет под контролем, и все поймут свою долю ответственности», — резюмировал он.