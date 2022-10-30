Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил охоту в зоне СВО на поборников «европейских ценностей», в частности — американскую дивизию. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Уже в который раз [депутат Госдумы] Адам Делимханов сделал обращение к засидевшимся чеченоговорящим поборникам европейских „ценностей“ из так называемых ичкерийских батальонов, чтобы они не прятались за спинами украинских сатанистов и показали себя в любом месте от Херсона до Лисичанска. Также [чеченские] воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, <…> Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота», — пояснил Кадыров.

Также он уточнил, что все эти вопросы обсуждались в ходе совещания в генеральном штабе с командирами чеченских силовых структур. Под конец глава Чечни выразил уверенность в том, что «победа будет за нами!».