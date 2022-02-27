Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать в Украине крупномасштабную операцию по всем направлениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров подчеркнул, что «каждая жизнь нашего человека для нас важнее всего». Глава республики считает, что если Украина дважды отказалась от переговоров с Россией, то остается только менять тактику, что «будет убедительнее для них».

«Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей», — заявил Кадыров.