Кабинет Трампа хочет отстранить его от власти

Некоторые члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти, сообщает телеканал CBS News,
По информации телеканала, среди ряда членов кабинета Трампа ведутся такие обсуждения. Отмечается, что использование этой поправки позволит отстранить Трампа с должности и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Телеканал сообщает, что пока они не представляли Пенсу какие-либо предложения. (РИА Новости)
| 2021-01-07T06:59:00+04:00 7 января 2021, 06:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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