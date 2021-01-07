Кабинет Трампа хочет отстранить его от власти

По информации телеканала, среди ряда членов кабинета Трампа ведутся такие обсуждения. Отмечается, что использование этой поправки позволит отстранить Трампа с должности и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Телеканал сообщает, что пока они не представляли Пенсу какие-либо предложения. (РИА Новости)