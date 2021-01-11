К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5. Как передает РИА Новости, траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Астероид относится к группе «аполлонов» — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километров.

Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездных величин, а угловая скорость — 33,4 угловых секунд в минуту.