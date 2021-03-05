К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Диаметр небесного тела равен 52 метрам.

В этот день мимо Земли также пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, однако и пролетит он ближе к Земле.

В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров. (РИА Новости)