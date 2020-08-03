К Китаю приближается тропический шторм «Хагупит»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны шторма. Согласно прогнозам, он должен достичь прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с понедельника на вторник.

Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 380 км к юго-востоку от города Вэньчжоу и продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20-25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 м/с. Сильные волны, ливни и штормовой ветер ожидаются не только в ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности.

В текущем месяце, по прогнозам китайских метеорологов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформируются от четырех до шести тропических циклонов. Два или три из них могут ударить по побережью Китая. «Хагупит» стал четвертым по счету в этом сезоне.

Штормовое предупреждение было объявлено также и на Тайване. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

Тайфун сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами до 33 м/с. Однако синоптики считают маловероятным, что он продолжит набирать силу.

«Хагупит» стал 10-м по счету тропическим циклоном, сформировавшимся в Тихом океане в этом сезоне. Его название в переводе с тагальского языка означает «кнут» или «порка».