К 2035 году General Motors откажется от автомобилей с бензиновым двигателем

Компания General Motors заявила, что к 2035 году постепенно откажется от автомобилей и грузовиков с бензиновым двигателем и будет продавать только автомобили с нулевыми выбросами выхлопных газов, сообщает Голос Америки.

Это серьезный сдвиг в политике одного из крупнейших мировых автопроизводителей, который сегодня зарабатывает миллиарды долларов на пикапах и внедорожниках, потребляющих много бензина.

Объявление GM, вероятно, побудит автопроизводителей по всему миру взять на себя аналогичные обязательства.

Компания пояснила, что переход на электромобили – часть более масштабного плана по достижению углеродной нейтральности к 2040 году.

«General Motors присоединяется к правительствам и компаниям со всего мира в работе над созданием более безопасного и экологичного мира», – заявила председатель и главный исполнительный директор GM Мэри Барра.

«Мы призываем других последовать нашему примеру и внести значительный вклад в развитие нашей отрасли и экономики в целом», – добавила она.