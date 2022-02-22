Популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) выступит с концертом в рамках Международного музыкального фестиваля «ЖАРА», сообщает #.

Концерт состоится 28 июля.

В этом году международный фестиваль «ЖАРА» пройдет на территории Sea Breeze в Баку с 25 по 29 июля.

Напомним, что ранее были анонсированы концерты рэпера Баста, Монатика, групп «Руки вверх» и Artik & Asti, Jony (Джахид Гусейнли), а также юбилейный концерт заслуженного артиста России Димы Билана.