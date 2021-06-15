В Израиле новое правительство и новая коалиция. Патриарх местной политики Биньямин Нетаньяху (Биби) потерял пост премьер-министра и его партия «Ликуд» (Консолидация) перешла в оппозицию.

Надо сказать, что Биби сражался до последнего, противодействуя созданию коалиции своих политических противников, а когда она стала свершившимся фактом, пытался в последний момент сорвать голосование по созданию нового правительства.

За три часа до голосования в парламенте по вопросу создания нового правительства Биби усиленно давил на депутата от партии «Объединенный арабский список» (РААМ), входящей в коалицию, Саида аль-Харуми, чтобы тот не поддержал кабинет Лапида-Беннета при голосовании. Дело в том, что у коалиции преимущество всего в один голос и такое голосование вполне могло сорвать утверждение нового кабинета.

О том, что ситуация была очень напряженной говорит тот факт, что один из депутатов попал в автомобильную аварию, его автомобиль не подлежит восстановлению, но он отказался от госпитализации, не желая пропустить голосование по новому правительству. Депутат Кнессета от партии «Авода» (труд, работа, полное название «Израильская партия труда») Эмили Моати госпитализирована из-за побочного эффекта от пройденного ранее лечения. Она также приняла участие в голосовании в парламенте, после чего вернулась в медицинское учреждение.

В результате правительство было утверждено 60 голосами против 59 при одном воздержавшемся.

Новая парламентская коалиция состоит из восьми партий составляющих весь спектр израильской политической сцены от крайне правых до крайне левых. Впервые в такую коалицию входит арабская партия РААМ, занимающая антисионистские позиции.

Ведущую роль в коалиции будут играть две партии, вернее их лидеры. Нафтали Беннет из партии «Ямина» (Направо или Вправо) займет пост премьер-министра на два года, а потом по ротации его сменит Яир Лапид из партии «Еш атид» (Есть будущее). Пока же он займет пост министра иностранных дел.

Всего в новом кабинете будет 28 министров. Кроме того, за членами коалиции будут руководящие должности в парламенте и ряд важных заместителей министров.

Также впервые в кабинете на министерских постах будет 9 женщин и довольно высокая численность бывших военных. Они возглавят 9 министерств. Среди них министр экономики Орна Барбивай. В 2011 году она стала первой в Израиле женщиной, получившей воинское звание генерал-майора. Возглавляла кадровое управление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Входила в состав парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

Кстати новый премьер Нафтали Беннет во время службы в ЦАХАЛ был командиром роты в спецподразделениях Сайрет Маткаль — операции вне территории Израиля, том числе освобождением заложников и Маглан — операции за линией фронта. Продолжает служить в резерве в звании майора.

Многие предрекают столь разношерстной по политической и экономической ориентации коалиции недолгое существование. Не случайно Биби после своего выступления в парламенте сказал, что I’ll be back — я вернусь.

Определенные основания для таких прогнозов существуют. Запрячь в одну повозку коня и трепетную лань та еще задача. К тому же амбиции израильских политиков зашкаливают и им вместе ужиться чрезвычайно трудно.

Однако есть и центростремительные тенденции.

Во-первых, развал коалиции означает новые парламентские выборы. Как показывают последние опросы Института Рафи Смита, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, «Ликуд» получил бы лишь 31 мандат. Партия «Еш Атид», во главе с Яиром Лапидом, заняла бы второе место с 23 местами, «Ямина» и РААМ получили бы по 5 мест. Таким образом новая коалиция получила бы еще раз 59 мандатов и нынешняя ситуация повторилась. При этом внутри ее произошло бы перераспределение мест. «Еш атид» увеличила представительство, а «Ямина» и РААМ уменьшили. Другими словами, развал коалиции в ближайшей перспективе ее участникам не нужен и это очень сдерживающий фактор от деструктивных действий.

Во-вторых, фактор США также действует на укрепление основ нового кабинета. Не случайно Нафтали Беннет уже получил приветствие от Джо Байдена. У американского президента и его администрации не сложились отношения с Биби. Слишком много последний поставил на Дональда Трампа и всячески его поддерживал во время последних президентских выборов.

Для демократов политика Биби является слишком агрессивной, в частности, его оппозиция возврату к соглашениям с Ираном слишком многих в Вашингтоне раздражает.

Американская поддержка в Израиле — это фактор внутренней политики и напрягать Вашингтон для Иерусалима слишком опасно. У курса Биби было много противников и они, наконец, получили возможность строить политику без него. Не будем забывать, что именно желание избавиться от его 12-летнего правления и заставило во многом сойтись столь разным политикам и партиям.

В-третьих, недавняя война с ХАМАС, при всем внешнем успехе стала катализатором процессов осознания необходимости перемен. Не случайно новое правительство и назвали «правительством перемен». Возникло ощущение, что война связана с тем, что Биби не был заинтересован в окончательном разгроме ХАМАС и освобождения Газы от его правления. Израильское общество с одной стороны, сильно сдвинулось вправо, с другой пришло осознание того, что нужно сильнее вовлекать арабские партии в политическую ткань страны. Биби был категорически против этого и проиграл, в том числе и поэтому.

В-четвертых, политике примирения с арабским миром нет альтернативы. Этот фактор привел в движение процесс признания Израиля. Возникла некоторая пауза в нем, но это больше технический аспект и во многом зависящий от американской политики в регионе Персидского залива. Участие в коалиции арабской партии снимает многие вопросы и ограничения для несколько осторожных арабских режимов по признанию Израиля и установления с ним нормальных дипломатических, торговых и финансовых отношений. В этом заинтересованы обе стороны, и новое правительство будет действовать в этом направлении.

Нам уже приходилось отмечать, что на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива складывается новая геополитическая и геостратегическая конфигурация. После президентских выборов в Иране его политика станет более жесткой и монархии Залива просто вынуждены будут наладить отношения с Израилем с целью уравновешивания агрессивного потенциала Тегерана.

Точно такая же дилемма в ближайшей перспективе возникнет и перед Турцией. При всем нежелании Анкаре придется найти способ нормализовать отношения с Израилем и перестать поддерживать террористов ХАМАС и тем самым играть в пользу своего соперника в Сирии Ирана.

Что касается России и постсоветского пространства, то израильская политика практически не изменится. С Баку будет продолжаться военно-техническое сотрудничество, территориальная целостность Азербайджана будет поддерживаться, как и раньше.

Можно ожидать некоторого потепления в отношении Украины. Иерусалим при Нетаньяху всячески уклонялся от прямого выражения поддержки Киева, предпочитая не становиться ни на чью сторону. С учетом российской позиции по Сирии и проблем между Москвой и Вашингтоном в Иерусалиме могут занять по отношению Киева более лояльную позицию. Нетаньяху пренебрегал мнением выходцев из Украины, и они практически все настроены против него. Новый кабинет, несомненно, это учтет.

Бывших военных в израильском кабинете почти 30%. Так исторически сложилось, что они практически всегда занимали довольно конструктивные позиции. Будем надеяться, что так будет и на этот раз.