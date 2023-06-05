Председатель Комитета Кнессета Израиля по международным отношениям и обороне Юлий Эдельштейн и депутат Кнессета Рам Бен Барак посетили Центр кибербезопасности в Баку в рамках сотрудничества с Министерством цифрового развития и транспорта.
Как сообщает #, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в Twitter.
«Они были впечатлены энтузиазмом студентов в области кибербезопасности и их высоким уровнем подготовки. Израильско-азербайджанское партнерство развивается», — говорится в публикации.