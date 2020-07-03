Израиль возвращается к политике ограничений из-за роста числа COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возвращается к политике ограничений на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что это связано с ростом числа новых выявленных случаев заражения.
По его словам, на данный момент за сутки фиксируется около тысячи COVID-положительных тестов при показателе в примерно 450 положительных анализов неделю назад.
Премьер-министр добавил, что в стране также растет число тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост», — заключил Нетаньяху.
Отметим, что в Израиле было выявлено всего 26 452 зараженных, выздоровели из них 17 481 человек, умерли 324. За последние сутки выявлены 868, скончались 2 человека.