Израиль пригрозил Ирану ответной атакой

У Израиля есть возможность ответить в случае атаки со стороны Ирана.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр разведки Израиля Эли Коэн на конференции, организованной израильской газетой Makor Rishon.

Министр утверждает, что в Тегеране озвучивают призывы к уничтожению Израиля, стремятся овладеть ядерным оружием и разместить военный контингент у северных границ Израиля.

«Однако в Тель-Авиве не допустят этого», — сказал глава ведомства.

Комментируя напряженность между двумя странами, министр отметил, что у Израиля есть возможность защитить себя от нападений Ирана, в том числе ответить на атаки.

Коэн также выступил против отмены санкций в отношении Ирана.

«Подобный шаг будет означать, что террористическим организациям на Ближнем Востоке и в Европе будет поступать больше денег», — добавил министр.

Глава Генштаба ВС Израиля Авив Кохави 27 января текущего года заявил, что поручил подготовить новые планы операций с целью предотвращения ядерной программы Ирана.

5 марта министр обороны Израиля Бени Ганц объявил, что армия обороны Израиля обновляет свои планы по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана.