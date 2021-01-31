Израиль предоставит палестинским медработникам вакцины от коронавируса

Офис министра обороны Израиля Бенни Ганца заявил, что Израиль согласился передать 5 000 доз вакцины от коронавируса палестинцам для иммунизации медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19, сообщает Associated Press.

Таким образом, Израиль впервые подтвердил предоставление вакцин палестинцам.

Ранее в ООН и организациях по защите прав человека раскритиковали Тель-Авив за то, что государство не предоставляет вакцины от коронавируса палестинцам. Израиль заявил, что он не несет ответственности за это. (ТАСС)