«Мы со своей стороны сыграем роль в строительстве новых оборонных сил Германии, главным образом в сфере противовоздушной обороны», — пояснил Лапид.

В свою очередь, Шольц подтвердил стремление Берлина к совместной работе с Тель-Авивом в оборонной сфере. Как отметил канцлер Германии, особый интерес для ФРГ представляет взаимодействие по треку создания системы ПВО.