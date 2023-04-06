Север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Как пишет Times of Israel, из Ливана было выпущено несколько ракет по территории Израиля.

Пресс-служба армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter подтвердила, что на севере страны звучит воздушная тревога, отмечается, что одна из ракет была перехвачена израильской системой ПВО.

«После сообщения о сиренах на севере Израиля из Ливана по территории Израиля была выпущена ракета, которая была успешно перехвачена системой воздушной обороны ЦАХАЛа», — говорится в сообщении.

По данным израильских СМИ за пуском ракет может стоять ливанская группировка «Хезболла», которая сообщила, что даст Израилю ответ после столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

По данным портала Ynet, Израиль ответил артиллерийским обстрелом по территории Ливана в ответ на запуск ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с участием руководителей силовых структур страны.

В ночь на 6 апреля сообщалось, что беспорядки и стрельба между палестинцами и израильтянами охватили север Иерусалима. Отмечалось, что во время столкновений был подстрелен подросток.