Израиль не готов прекратить огонь с палестинцами до 15 мая

Власти Израиля заявили, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая, сообщает телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на источники.

Об этом представители израильского правительства сообщили в Тель-Авиве египетской делегации сотрудников органов безопасности, которая выступает посредником в урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами.

Египетская делегация прибыла в Тель-Авив ранее в четверг.

Накануне телеканал сообщал, что Каир, как ожидается, отправит две делегации сотрудников служб безопасности – одну в Тель-Авив и вторую в сектор Газа. Целью визита является нормализация обстановки между Израилем и движением ХАМАС.

В сообщении говорилось, что Египет обратился к обеим сторонам с просьбой прекратить огонь, чтобы он смог приступить к посредническим усилиям. (interfax.ru)