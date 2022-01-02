Израиль в воскресенье нанес удар по ракетному цеху ХАМАС и ряду позиций радикалов в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива 1 января. Об этом сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет, пишет ТАСС.

«Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

В субботу две выпущенные радикалами из палестинского анклава в сторону Средиземного моря ракеты упали у побережья Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба. Государственное радио Kan привело в тот же день утверждения палестинских источников о том, что причиной пуска двух ракет из Газы могла стать непогода. В ответ рано утром в воскресенье «истребители, вертолеты и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по комплексу по производству ракет и военным постам террористической организации ХАМАС», сообщили военные после атаки.

Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, заявил, что хочет «четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска ракет, которые повторяются каждую зиму, более не актуальны». «Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность», — подчеркнул он.