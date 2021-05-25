21 мая 2021 года на сайте Милли Меджлиса для проведения общественных обсуждений был выставлен проект Закона «О внесении изменений в Закон «О государственных закупках».

(https://meclis.gov.az/news-layihe.php?id=1515&lang=az&par=0&fbclid=IwAR2dbACoUUbfUe1gpATx-ycY_ti_zHP5p614LZ4u6nxP9Im0RIU71njfY58)

Комментирует данный проект # эксперт исследовательского Фонда «Конституция» Заур Ибрагимли.

«Данный законопроект является очередным шагом в обеспечении прозрачности проведения тендеров. Очень часто на тендерах побеждали компании, специализация которых вовсе не соответствовала предоставленным условиям. 7 статья Закона «О внесении изменений в Закон «О государственных закупках», предоставляет структуре, проводившей государственную закупку, право осуществлять проверку соответствия специализации их требованиям. Раньше государственные структуры таким правом не обладали», — сказал Заур Ибрагимли.

По мнению Ибрагимли, в данном законопроекте имеются и свои недостатки. «В соответствии с Законом «О государственных закупках» в электронном портале «О госзакупках» указаны лишь названия компаний – победителей, но ничего не сообщается о других претендентах. Также в Законе «О государственных закупках» ничего не говорится о необходимости указания имен и фамилий владельцев компаний, победивших на тендерах. Однако, к сожалению, изменения в «Закон о государственных закупках» не предусматривают указание имен других претендентов и владельцев компаний — победителей», — сказал эксперт.

По словам Заура Ибрагимли, недавно ряд депутатов заявили о подготовке совершенно нового Закона «О государственных закупках». «Хотелось бы, чтобы наши замечания были учтены во время общественных обсуждений этого закона», — сказал Заур Ибрагимли.

По мнению экономиста Натика Джафарли, отсутствие в электронном портале «О государственных закупках» имени владельца компании, победившей на тендере, способствует развитию коррупции. «Несколько лет назад в законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми имена собственников компаний были объявлены коммерческой тайной.

Это было сделано потому, чтобы не удалось установить родственные связи между владельцами компаний и крупными чиновниками. Коммерческой тайной также был объявлен адрес регистрации компаний. Это также было сделано в интересах чиновников. Ведь чиновники, как правило, регистрируют свои компании по месту своего проживания», — сказал нам Натик Джафарли.