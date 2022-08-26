Победоносная 44-дневная Вторая Карабахская война изменила геополитические реалии не только в регионе Южного Кавказа, но и внесла коррективы в отношениях России и Запада, увеличив роль Турции и Азербайджана. Операция «Железный кулак», освобождение города Шуша громко заявила о силе азербайджанской политики, солдат и оружия. Особенно предметом изучения различных мировых мозговых центров стала деятельность президента Азербайджана Ильхама Алиева для полного освобождения оккупированных более 30 лет назад территорий страны.

Книга профессора, известного политолога, автора многочисленных книг и монографий по проблемам национальной безопасности Ровшана Новрузоглу – «Военная стратегия Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева «Железный кулак»», начинается с рассмотрения вопроса создания регулярной Национальной Армии ныне покойным главнокомандующим Гейдаром Алиевым, путь которого продолжил Ильхам Алиев. В книге, редактором которой является академик Алиага Джафаров, рассматриваются основные причины хода и последствий армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. В исследовании анализируются как непосредственно военные и военно-технические и сложные политические взаимосвязи между ключевыми государствами в Южно-Кавказском регионе, включая Россию и Турцию. Книга предназначена для специалистов в области военных конфликтов и международных отношений, регионоведов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей Карабахского конфликта.

Вторая книга Ровшана Новрузоглу – «Талибан – ловушка для России» посвящена изучению движения талибов. После победы режима талибов в Афганистане во всем мире возрос интерес к изучению историю и пути создания данного радикального движения. Приход к власти Талибана в Афганистане безусловно оказывает влияние и на Евразийский регион, в частности в страны Центральной Азии и Россию. Автор раскрывает сущность режима Талибан, как детища западных спецслужб, сквозь призму создания организации, влияние Запада на афганскую политику, ошибки американцев, а также идет сравнительный анализ вывода войск СССР и США. Ровшан Новрузоглу внимательно изучил эту тему, с которой знаком не понаслышке. Примечательно, что автор, который ныне является директором Стратегического центра по борьбе с коррупцией и терроризмом, восемь лет проработал по линии госбезопасности в Афганистане.