Избиратели Швейцарии поддержали закон против гомофобии

В Швейцарии во время референдума большинство жителей одобрило введение закона о защите сексуальных меньшинств, сообщает SWI.

За поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Они проголосовали за то, чтобы закон, запрещающий дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации, был реализован.

Если закон примут, то в стране введут уголовную ответственность за гомофобию. Предусматривается даже лишение свободы на срок до трех лет.

«Задача консерваторов явно провалилась в урне для голосования», — выделяет издание.

Стоит отметить, что ранее этот законопроект поддержал парламент страны. Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, люди не должны ничего бояться. Также она выразила уверенность, что в скором времени суду будут «завалены» новыми делами. (gazeta.ru)

| 2020-02-09T23:58:00+00:00 10 февраля 2020, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss