Килиан Мбаппе оплатит штраф за неявку на интервью из-за звания игрока матча на ЧМ-2022.

Мбаппе признавали лучшим игроком матча в играх против Австралии (4:1) и Дании (2:1). После матча 1/8 финала с Польшей (3:1) лучшим также назвали его, и форвард «ПСЖ» пообещал оплатить штраф.

Сообщалось, что причина в том, что вручение приза игроку матча спонсируется компанией Budweiser, а Килиан не хочет рекламировать марку алкогольного напитка.

После первого отказа Мбаппе от интервью Федерация футбола Франции получила устное предупреждение. Во втором случае FFF оштрафовали на 10 200 евро.

После матча с Польшей Мбаппе сказал: «Федерация не должна платить за личные решения». (sports.ru)