Из Венгрии в Азербайджан эвакуировано еще 48 человек

Утром 18 июля национальный авиаперевозчик Азербайджана (АЗАЛ) выполнил прямой рейс из Будапешта в Баку.

Об этом Report сообщили в АЗАЛ.

На рейс из столицы Венгрии были допущены только пассажиры, сдавшие тест на COVID-19 и получившие отрицательный ответ.

В соответствии с установленными правилами, вернувшиеся на родину 48 пассажиров должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Напомним, что чартерные рейсы АЗАЛ осуществляются в соответствии с ранее обговоренным планом оперативного штаба при Кабмине АР.